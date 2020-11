Mbagnick Diop à la cérémonie d’installation d’Idy : «Un nouveau départ»

Mbagnick Diop, membre du conseil économique social et environnemental présent à la cérémonie d’installation du président Idrissa Seck réagit. «Il s’agit d’un nouveau départ avec des sujets très chauds tels que l’emploi des jeunes et l’émigration clandestine. Nous avons vraiment du pain sur la planche », a-t-il déclaré.

A propos de la question de l’emploi, il rappelle qu’il y a 20 ans, lorsqu’il initiait le 1er Forum de l’emploi des jeunes, en 2000, on disait qu’il n’y avait pas des problèmes de chômage. Et en 2010, le chômage est devenu le principal facteur politique au Sénégal, en Afrique et ailleurs. Et aujourd’hui, après 20 ans, vous voyez ce qui se passe », dit-il, faisant référence à la déferlante migratoire des jeunes vers l’Europe.

Il tente d’expliquer le phénomène migratoire : « Les jeunes sont surdiplômés mais ils n’ont aucune perspective, ni d’opportunité de travail, rien du tout ! Ce qui explique l’émigration clandestine, parce que tout simplement si vous n’avez plus rien, vous vous dites bon, je me jette à l’eau et si ça réussit, tant mieux. »

Le président du Meds (Mouvement des Entreprises du Sénégal) renseigne toutefois que le Président Macky Sall en est conscient et a pris le problème à bras le corps.

« Maintenant à nous, conseillers, députés et tous les corps de l’Etat, de se mobiliser et trouver des solutions à l’émigration clandestine parce que ce sont nos fils et non neveux qui périssent».

Quid de l’utilité du Cese ? Mbagnick Diop estime que ceux qui critiquent le Cese ne savent pas. « Le Cese a produit énormément de rapports et de projets qui sont discutés à l’Assemblée nationale et qui sont issus des discussions du Cese », détaille-t-il.

Et d’ajouter : « il y a plusieurs sujets sur lesquels le Cese s’est penché comme l’économie et la santé, etc. Nous avons remis les conclusions des rapports au gouvernement et au chef de l’Etat. C’est à l’autorité suprême de juger de leur opportunité et de leur pertinence et d’en faire des projets de loi. L’utilité du Cese est une évidence. »

