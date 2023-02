Me El Hadji Diouf édifié le 28 février

C’est ‘’SourceA’’ qui donne l’information dans sa livraison de ce lundi. D’après le journal, le face-à-face entre Me El Hadji Diouf et le conseil de discipline de l’ordre des avocats est prévu le 28 février. La robe noire, selon nos confrères, sera jugée par une Assemblée composée de 19 membres dirigée par le bâtonnier. Le journal ajoute que le verdict est connu le même jour de l’audience. A rappeler que Me El Hadji Diouf est suspendu à cause de l’affaire Ousmane Sonko/Adji Sarr, car le Conseil a estimé qu’il est allé au-delà des limites autorisées.

