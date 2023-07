Me Moussa Bocar Thiam: « Il est trop tôt pour juger de la façon dont Juan Branco est entré au Sénégal »

Ce dimanche 31 juillet, l’avocat français Juan Branco était l’invité surprise de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi. Une présence qui a surpris plus d’un, dont le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie, qui a réagi face à cette situation inattendue.

Pour le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, l’avocat français d’Ousmane SONKO, Juan Branco est « venu se faire arrêter… c’est évident »., a lâché Moussa Bocar Thiam dans ses propos relayés par Dakar Matin.

Toujours dans les colonnes du site dakarois, le Ministre de renchérir : « Si on observe Juan Branco, on voit qu’il est venu pour chercher du buzz et pour se faire arrêter », a- t’il ajouté expliqué, estimant que l’avocat a insulté le procureur et la justice sénégalaise.

S’agissant de la façon dont Juan Branco est arrivé au Sénégal, le ministre se la joue prudent. « Il est trop tôt pour juger de la façon dont Juan Branco est entré au Sénégal. On ne sait pas s’il est entré au Sénégal avec un autre prénom ou s’il s’est maquillé ou s’il s’est encagoulé ou s’il s’est déguisé en femme. Pour le moment on ignore les conditions dans lesquelles il est entré au Sénégal », soutient le ministère de la Communication