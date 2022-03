Mécontents du management au SOLEIL: Les travailleurs interpellent l’Etat

Le collège des délégués des syndicats de la SSPP « LE SOLEIL » a organisé une conférence de presse hier, dans les locaux de l’entreprise sise à Hann. Le but de la rencontre est de dénoncer une volonté affichée du patron de Soleil de faire fi de leurs différents points de revendications.

Arborant du rouge, le journaliste, coordonnateur du collège des délégués et vice-président du Synpics section Le Soleil, Ndiol Maka Seck et ses collègues ont fait face à la presse, hier. Par cette conférence de presse, les syndicalistes ont relaté sur la place publique leur différend avec le directeur Yakham Mbaye. A cet effet, ils ont dénoncé une volonté affichée du patron de Soleil de faire fi de leurs différents points de revendications. « Nous vous avons convié à notre conférence de presse pour vous faire l’état des lieux de la situation de notre entreprise.

Depuis que Yakham Mbaye a été nommé à la tête de la Sspp Le Soleil en décembre 2017, l’horizon s’est assombri », a déploré M Seck. A l’en croire, « l’espoir a cédé la place au désespoir, la détermination au découragement. Il a plombé le climat social de l’entreprise et pose chaque jour des actes qui confirment que ce monsieur est venu pour éteindre Le Soleil. De ce fait, la suspension des salaires des collègues Mouhamadou Sall, délégué du personnel et secrétaire administratif du Syndicat des Travailleurs Libres du Soleil/FC, et de Moustapha LO, agent au Service Abonnement et Secrétaire chargé des Revendications du STLS/FC, est le dernier coup de poignard de Yakham Mbaye dans le dos du personnel.

Quelques jours avant cette forfaiture, plus précisément à l’occasion de l’accueil populaire des Lions rentrés de Yaoundé avec le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, il avait montré à la face des agents du Soleil, s’il y en avait encore qui en doutaient, tout le manque de respect et de considération qu’il voue à cette entreprise qui, pour lui, n’est qu’une vache à lait dont il profite sans vergogne, avec son bras armé chargé des sales besognes. Nous n’avons pas dit que nous n’allons plus dialoguer avec Yakhame Mbaye, mais nous n’allons plus partir à son domicile pour négocier et le supplier. Il a l’habitude de recevoir des gens qui le supplient de revenir sur une mesure », a-t-il ajouté.

Pour Ndiol Maka Seck et ses camarades, désormais, ce sera un dialogue sincère, d’égale dignité. « Depuis deux ans, Yakham Mbaye n’a pas mis les pieds dans les locaux du Soleil. Il reste à son domicile, d’où il pilote le fonctionnement du Soleil. En effet, alors que depuis plusieurs mois, il n’a pas mis les pieds au Soleil, prétextant une maladie, les journalistes ont travaillé sur un spécial CAN retraçant le parcours des Lions de la Téranga ayant abouti au sacre du 06 février 2022. En collaboration avec la Direction commerciale, ils ont réalisé un magazine exceptionnel de 84 pages, dont 32 de publicité vendues aux annonceurs pour un montant de plusieurs millions », regrette le délégué du personnel du Soleil. « Monsieur Mbaye, à partir de son domicile où il administre Le Soleil avec son DGA via Whatsapp, n’a rien trouvé de mieux à faire que de bloquer la publication du produit au motif qu’il y a parmi les signataires, des journalistes avec qui il ne serait pas en odeur de sainteté. Sans même se soucier de l’intérêt de l’entreprise qui avait réussi un bon coup après avoir dépensé plus de 20 millions de FCfa pour la couverture de la Can, il a donné l’ordre de geler la parution du magazine », ajoute Ndiol Maka Seck.

Les syndicalistes du Soleil déplorent, par ailleurs, le refus de mise en circulation de six véhicules neufs acquis en juin 2021 et stationnés depuis lors au siège. « Cette attitude est d’autant plus frustrante qu’il s’est pourtant empressé de payer les 150 millions de francs CFA, montant du marché. Pendant ce temps, le parc automobile est dépourvu de véhicules en bon état. Les chauffeurs se relaient 4 véhicules en très mauvais état qui datent de Cheikh Thiam, mettant ainsi en danger la vie des journalistes usagers », a dit M. Seck. Pour lui, Yakham Mbaye a battu le record de licenciement. « Pour les licenciements, ils sont plus de 08 licenciements, les demandes d’explications, les mises à pied n’en parlons même pas.

Le Soleil est devenu un cimetière. Le directeur a réussi à y instaurer la terreur. Les gens en ont marre aujourd’hui, de plus nous avons pris nos destins en main, on va faire face, s’il veut la paix il l’aura, s’il veut la guerre, il l’aura », a souligné Ndiol Maka Seck. Compte tenu de tous ces manquements, les syndicalistes demandent solennellement aux autorités d’envoyer les corps de contrôle de l’Etat à la SSPP Le Soleil pour fouiller la gestion plus que nébuleuse de Monsieur Mbaye et de son adjoint et de trouver à la SSPP Le Soleil, qui est un patrimoine du Sénégal, un homme compétent et digne, capable de le porter, de le relever et de le développer.

DJANGA DIA