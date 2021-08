Mendy placé en détention

Selon le « Manchester Evening News », Benjamin Mendy a été entendu ce vendredi par un magistrat de Chester, qui a renvoyé son cas devant la Cour de la couronne, un tribunal pénal de première instance, qui l’entendra le 10 septembre. En attendant, le latéral a été placé en détention provisoire.

Comme prévu, Benjamin Mendy a été entendu ce vendredi par un magistrat de Chester. Le latéral de Manchester City est en effet sous le coup de quatre chefs d’accusation pour viol et un pour agression sexuelle, qui auraient été commis entre octobre 2020 et août 2021. Cette procédure a été initiée par des plaintes déposées par trois personnes âgées de plus de 16 ans. Comme l’a révélé le Manchester Evening News, l’audition de Mendy a duré moins d’une heure ce vendredi.