Mercato: Kalidou Koulibaly intéressé par le PSG

Le départ de Kalidou Koulibaly fait agiter le mercato de Naples. Barcelone, Chelsea, Juventus et surtout le PSG sont intéressés par le capitaine des Lions du Sénégal.

Sur le poste de défenseur central, Matthijs de Ligt (Juventus Turin), Nathan Aké (Manchester City), Jules Koundé (Séville), Milan Skriniar (Inter Milan) ou encore Presnel Kimpembe (PSG) sont avec Kalidou Koulibaly (Naples) les principaux acteurs du marché. Le dossier Koulibaly au micro de ‘La Domenica Sportiva Estate’ repris par le site Area Napoli : « Napoli n’est pas intéressé par Keylor Navas. Son nom a commencé à circuler il y a des mois, mais le salaire du joueur du PSG fait peur à Napoli (9 millions net plus 4 bonus) qui a déjà décidé de confirmer Alex Meret pour 1,5 million la saison ». Avant d’ajouter : « Kalidou Koulibaly intéresse Barcelone et Chelsea, on parle aussi de la Juventus et surtout du PSG »

Le PSG très proche de signer Milan Skriniar de l’Inter Milan, aurait lancé ce week-end des discussions avec les représentants de Koulibaly. Pour le remplacer à Naples, Venerato indique que le club italien pense à un de ses coéquipiers en équipe nationale du Sénégal : « Napoli se renseigne sur le marché pour le remplacer en cas de vente.

En ce sens, il y a trois noms : Nikola Milenkovic de la Fiorentina, Eric Bailly de United et Pape Abou Cissé, qui était coéquipier de Kostas Manolas à l’Olympiacos. »