Mercato : Mbappé décidé à quitter le PSG ?

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger au Paris Saint-Germain. La presse espagnole affirme que le jeune attaquant français va faire tout son possible pour rejoindre le Real Madrid dès cet été en incitant ses dirigeants à négocier son transfert.

Les fans du Paris Saint-Germain le savent, rien n’est simple dans leur club. Malgré un mercato XXL avec les arrivées d’Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et même Lionel Messi, les dirigeants franciliens doivent faire avec un sacré casse-tête concernant Kylian Mbappé (22 ans). En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant français n’a toujours pas donné son aval pour prolonger. A quelques mois du terme de son engagement, le champion du monde 2018 met ses supérieurs dans une position très délicate et il semble de plus en plus difficile de trouver une issue positive à ce feuilleton qui dure.

Pour la presse espagnole, le point de non-retour a été atteint : Mbappé veut quitter Paris. Et s’il a l’opportunité de le faire au terme de la saison à venir, l’ancien buteur de Monaco espère que ce pourra être le cas dans les deux prochaines semaines. Dans la dernière émission d’El Chiringuito, Josep Pedrerol a même affirmé que le Parisien ne prendra pas position publiquement, comme de nombreux supporters du vice-champion de France le souhaitent, afin «de ne froisser personne»

D’après le journaliste, devenu une véritable star des médias ces derniers mois, le numéro 7 du PSG a sollicité un rendez-vous avec Nasser Al Khelaïfi dans les heures à venir pour demander officiellement son départ au Real Madrid. Pour Mbappé, il s’agirait du meilleur moyen de ne pas faire un coup bas à sa direction en l’incitant à négocier son transfert vers la capitale espagnole pour une somme aux alentours des 150 millions d’euros.

Le PSG face à un cas unique

S’il souhaitait éviter d’en arriver à une telle situation, le PSG doit faire face à un véritable dilemme. Répondre favorablement à la demande de son joueur et récupérer un chèque important, même inférieur à l’investissement initial, ou le bloquer pour de bon en prenant le risque de le laisser filer sans la moindre contrepartie financière dans dix mois, les décideurs parisiens doivent gérer un cas qu’ils n’ont pas connu sur la dernière décennie. Preuve que Mbappé, sifflé au Parc des Princes pour la réception de Strasbourg (4-2), samedi en Ligue 1, est déterminé à mettre les voiles, il a refusé une prolongation XXL de six années avec à la clé, un salaire équivalent à celui de Neymar, à savoir 35 millions d’euros par saison. Quoi qu’il en soit, les positions vont absolument devoir bouger dans les jours à venir pour permettre aux différentes parties d’éclaircir une situation devenue très pesante.