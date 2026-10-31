Meurtre à Darou Khoudoss : le présumé auteur du coup activement recherché par la gendarmerie

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Seneweb en sait davantage sur le meurtre d’un jeune homme survenu jeudi 29 octobre à Darou Khoudoss. La victime, identifiée comme Ibrahima Seck, a succombé à ses blessures après avoir été poignardée lors d’une altercation avec un ami surnommé « Dio ». Ce dernier est actuellement en fuite et activement recherché par la gendarmerie de Mboro.

Le drame s’est produit aux environs de 17 heures, à proximité du garage War-Gaindé. Selon les informations recueillies, une violente altercation avait éclaté entre Ibrahima Seck et son ami. Au cours de la bagarre, ce dernier lui a asséné un coup de couteau. Grièvement atteint, le jeune homme s’est déplacé sur plusieurs mètres avant de s’effondrer.

Il a été transporté au poste de santé de Darou Khoudoss, avant d’être transféré à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane. Malgré les soins reçus, Ibrahima Seck a finalement succombé à ses blessures.

La victime a été inhumée vendredi 30 octobre, après la prière de 14 heures, au cimetière de Santhiou Wakhal.

Depuis les faits, le présumé auteur a disparu dans la nature. La brigade de gendarmerie de Mboro est à ses trousses pour tenter de le retrouver et faire la lumière sur les circonstances de ce drame.