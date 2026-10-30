Touba : la veuve, le bijoutier et le plan diabolique pour dépouiller une femme d’affaires de plus de 20 millions F CFA

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D. Lo, une veuve de 62 ans, et B. Thiam, un bijoutier de 52 ans, sont poursuivis devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel pour avoir soutiré à une femme d’affaires, A. Diop, plus de 20 millions de francs CFA et des bijoux en or. Le procureur a requis six mois de prison ferme contre eux.

L’Observateur, qui a assisté à l’audience, rapporte qu’après le décès de la mère d’A. Diop, D. Lo s’était rapprochée d’elle en lui promettant de la considérer « comme sa propre fille ». Invoquant des difficultés liées à un héritage, elle lui a ensuite demandé de l’argent à plusieurs reprises, pointe la même source. Entre janvier et mars, la victime a notamment contracté deux prêts bancaires de 3 et 4 millions pour l’aider. Elle lui a également confié ses bijoux en or pour qu’ils soient mis en gage.

Le mécanisme de l’usure : En mettant les bijoux en gage, D. Lo aurait obtenu 12 millions auprès du bijoutier B. Thiam, mais aurait affirmé à la victime n’en avoir reçu que 10. La combine éclate lorsque le bijoutier réclame 15 millions pour restituer les bijoux. L’enquête révèle qu’il pratiquait des prêts clandestins, avec des intérêts mensuels de 1,25 million sur les 12 millions prêtés.

À la barre, complète L’Obs, les deux prévenus se sont rejeté la faute. La partie civile, représentée par Me El Hadji Diouf, a produit des enregistrements audio et des relevés bancaires, réclamant 50 millions de dommages et intérêts ainsi que la contrainte par corps au maximum