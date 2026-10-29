Bambey : un sachet de lait à 100 FCFA lui vaut trois mois de prison ferme 

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Le 25 septembre, D. Ngom, un retraité de 68 ans, envoie son petit-fils de 9 ans acheter un sachet de lait à 100 francs CFA chez sa voisine commerçante, Y. Guèye, dans le quartier de Bambey Thiappy. D’après le récit de L’Observateur, le sexagénaire a ensuite souhaité échanger le produit contre du lait caillé, mais s’est heurté au refus de la commerçante.

Fou de rage, embraye le journal, le retraité s’est rendu sur place et a jeté le sachet au visage de sa voisine. Après que cette dernière le lui a renvoyé, l’homme lui a attrapé le bras et le lui a tordu avec une telle violence que « l’os s’est brisé net », entraînant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours. Face à l’échec d’une médiation sociale et aux menaces de mort proférées par le retraité, la victime a déposé plainte à la gendarmerie de Bambey.

Devant le tribunal, complète le quotidien du Groupe futurs médias, le prévenu a nié les faits et tenté de plaider la légitime défense, affirmant que sa voisine avait essayé de l’étrangler. Sa version n’a pas convaincu. Le tribunal l’a condamné à trois mois de prison ferme ainsi qu’à 75 000 francs CFA de dommages et intérêts. Il doit purger sa peine à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel.