JOJ Dakar 2026 : le Premier ministre Al Aminou Lo met la pression sur les derniers préparatifs

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A quelques jours du début des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a passé en revue l’état des préparatifs. « Cette revue s’est appesantie sur le processus décisionnel de remontée et de résolution d’éventuels problèmes rencontrés pendant la période des Jeux. A cet égard, le Premier Ministre a souligné la vigilance à exercer par les départements ministériels et leurs structures rattachées, aux côtés du COJOJ, le comité d’organisation », fait-on savoir dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 28 octobre.

Puis, il a « mis en exergue les diligences résiduelles portant, notamment, sur les opérations de salubrité et de propreté ainsi que les dispositifs sanitaires, de secours et de transport ». « Il a également relevé le suivi rapproché à effectuer concernant l’accueil et l’hébergement des délégations officielles ainsi que des hôtes du Chef de l’Etat », indique le porte-parole du gouvernement Bacary Sarr.

Les 6 000 volontaires au cœur de la stratégie d’héritage

Selon ce dernier, à l’issue de cette présentation et des échanges, les ministres ont été invités à assurer une supervision étroite de la prise en charge de ces diligences et à mettre en place un dispositif de veille durant tous les Jeux, pour les activités relevant de leurs attributions respectives.

« Ils ont aussi été instruits à veiller à une parfaite sauvegarde de toute la documentation produite par leurs services respectifs durant les préparatifs des JOJ, dans le cadre de la gestion des connaissances utiles à de futurs événements analogues. De même, les ministres ont été engagés à finaliser, sous la supervision de la Primature, la stratégie de l’héritage des Jeux dans toutes ses dimensions au-delà des infrastructures sportives, avec un accent particulier sur la mise en place d’un dispositif d’apprentissage et d’insertion des six mille (6 000) jeunes volontaires », a fait remarquer Bacary Sarr.