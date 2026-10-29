JOJ Dakar 2026 : le Président de la République appelle à un accueil chaleureux des délégations

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Bassirou Diomaye Diakhar Faye appelle à une mobilisation collective pour assurer le succès des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. « Le Président de la République souhaite la bienvenue au Sénégal à toutes les délégations et autres participants aux JOJ Dakar 2026, dont la cérémonie d’ouverture aura lieu le 31 octobre 2026, en présence de plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement, des corps constitués, de la Présidente et des membres du CIO ainsi que du public », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce jour.

Mieux, « il engage le Gouvernement, les services de l’Etat et le COJOJ (le Comité d’organisation) à veiller au bon déroulement de l’agenda sportif et culturel des JOJ, non sans rappeler le prix qu’il attache à la tenue, le 31 octobre 2026, du Sommet de Dakar sur le thème ‘’Sport pour le Développement’’ ».

« Il demande aux populations de réserver un accueil chaleureux à nos hôtes durant ces deux semaines intenses de compétition et d’activités qui placent l’Afrique et le Sénégal au cœur de l’actualité sportive internationale », ajoute-on. Avant de poursuivre : « Tout en souhaitant plein succès à la délégation du Sénégal « Team Sénégal », ayant reçu de ses mains le Drapeau national le 26 octobre 2026, en présence des représentants du mouvement sportif, il réitère son appel solennel à l’unité nationale et à la mobilisation populaire collective autour du succès retentissant des JOJ Dakar 2026 ».