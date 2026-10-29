LFR 2026 et budget 2027 : Diomaye Faye veut assurer leur mise en œuvre malgré les blocages institutionnels

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, veut accélérer la relance économique, assurer la continuité des politiques publiques et préserver la stabilité sociale. En Conseil des ministres, mercredi 28 octobre, au Palais de la République, il a donné une série d’instructions au Premier ministre, Mouhamadou Aminou Lô, pour lever les blocages et intensifier l’exécution des projets prioritaires de l’État.

Le chef de l’État place la continuité des pouvoirs publics au cœur de ses préoccupations, estimant qu’elle demeure un impératif pour asseoir la crédibilité des institutions de la République. Bassirou Diomaye Faye demande donc à son Premier ministre de prendre « toutes les dispositions juridiques idoines et mesures adéquates » pour assurer la mise en œuvre systématique des politiques, programmes et projets inscrits dans les projets de loi de finances rectificative 2026 et de loi de finances 2027, déposés à l’Assemblée nationale.

Parmi les priorités figure l’évaluation intégrale du Plan de redressement économique et social (PRES), ainsi que le bilan du déploiement des projets relevant de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Le Premier ministre est également appelé à engager des actions concertées pour relancer les activités économiques et les chantiers à l’arrêt.

Dette intérieure, infrastructures et investissements prioritaires

Bassirou Diomaye Faye insiste sur l’accélération des projets d’infrastructures sanitaires et éducatives, notamment la réalisation et l’équipement d’établissements publics de santé, d’universités, d’Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) et d’écoles modernes, avec des personnels qualifiés.

L’électrification rurale et l’accès à l’eau figurent aussi parmi les chantiers prioritaires, avec un accent particulier sur le Grand Transfert d’Eau vers l’agglomération de Touba-Mbacké et le programme de forages multivillages. Le président demande également l’« apurement rapide de la dette intérieure », en concertation avec les organisations faitières du secteur privé, ainsi que l’accélération du financement des campagnes de commercialisation agricole et horticole.

Le Premier ministre devra, en outre, dresser le bilan d’étape du New Deal technologique et accélérer la rationalisation des secteurs public et parapublic.

Sur le front social, le chef de l’État appelle les forces vives à accompagner la relance « dans un climat social serein, marqué par la confiance réciproque et la culture permanente du sens des responsabilités ». Il exhorte le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les centrales syndicales pour parvenir à des « consensus durables et soutenables ».

Mouhamadou Aminou Lô est chargé d’assurer une supervision rapprochée de ce dialogue, dans le respect du Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025.