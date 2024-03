Ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique: Alioune Badara Ly, nouveau Directeur Général du Cadre de Vie

Partager Facebook

Le Maire de la Ville de Koungheul (région de Kaffrine) a été promu au poste de Directeur Général du Cadre de Vie au ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique.

M. Alioune Badara Ly, aménagiste de son état, n’est pas en terrain inconnu puisqu’il trônait jusque-là à la Direction des Paysages Urbains et des Espaces Publics au niveau de ce même département ministériel.

Sa nomination a été « vivement applaudie et accueillie » par les populations de la capitale du Bambouck : « Cette promotion est amplement méritée parce que M. Alioune Badara Ly n’a de cesse de se donner corps et âme pour soutenir la politique du Président de la République Macky Sall. A Koungheul, il est devenu l’âme de l’Alliance Pour la République (APR) et de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) parce qu’il cristallise tous les espoirs des jeunes et des femmes. Il a une force électorale incontournable au niveau de ce département et, par ricochet, dans toute la région de Kaffrine. C’est pourquoi nous accueillons la nouvelle de sa promotion avec beaucoup de joie et fierté« , a confié un partisan de la mouvance présidentielle à Koungheul.