Ministère des affaires étrangères: Dr Annette Seck Ndiaye prend service et va accélérer la cadence

Après la passation de service, Annette Seck Ndiaye , la nouvelle ministre auprès du ministre des Affaires Étrangères chargée des Sénégalais de l’Extérieur dit s’imprégner de toutes les questions urgentes de l’heure basées aussi bien sur le social que sur le développement. Elle dit être consciente des enjeux et promet de continuer la procédure et d’enclencher le plus rapidement possible, les autres dossiers urgents. « L’heure est au travail! » a-t-elle dit.

La nouvelle ministre déléguée chargée des Sénégalais de l’extérieur auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a réagi, après sa nomination. «Loué Soit le Seigneur Allah (SAW) Maître des destins. Par la Grâce et la Volonté Divine, le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, vient de porter son choix sur ma modeste personne pour faire partie du Gouvernement qu’il vient, par le Premier ministre M. Amadou Ba, de mettre en place hier soir», s’est réjouie, hier, Dr. Annette Seck Ndiaye sur sa page Facebook.