Mis à l’écart des instances et des postes de responsabilité : Mbaye Samb interpelle Macky

L’ancien Conseiller économique et social Mbaye Samb de Grand-Yoff est dans tous ses états. Mis à l’écart de cette haute institution de la République où il n’est plus membre, il subit parallèlement un ostracisme dans son parti qu’il a du mal à comprendre et à digérer parce que cela dure depuis de longs mois.

L’homme qui a toujours soutenu que son engagement politique est lié à Macky et qu’il ne fera plus de politique après lui, se sent oublié et surtout secoué dans son engagement. Il pense ne pas mériter son sort. Car il a tout donné au parti. C’est lui qui a été le premier à recevoir Macky à Grand-Yoff, à soutenir de hauts responsables comme Aminata Touré, Adama Faye, Cheikh Bakhoum, etc.

En mars 2019, le premier meeting de l’Apr à Grand-Yoff avec toutes les personnalités du parti et son Président, a été un succès mémorable aucours duquel Macky lui avait fait l’engagement de l’honorer.

Les responsables politiques du parti dans la localité lui doivent beaucoup pour leur ascension politique où il est vice-président des délégués de quartiers avec plus de 500 membres.

Aujourd’hui, Mbaye Samb qui a du mal à s’occuper de sa base politique interpelle le Président Macky Sall sur sa situation. Soucieux de rester engagé dans la barque Apr où il fait partie des premiers membres, il estime avoir droit à plus de considération.

Dans cette dynamique, il a patienté trop longtemps pour ne pas devoir attirer l’attention sur le fait que sa patience a été mise à rude épreuve. Et qu’il y a des limites à tout.

A. Samb