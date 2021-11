Mondial 2022 : Cameroun-Côte d’Ivoire, l’Ultimatum !

Depuis le tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, il était prévu que le Cameroun et la Côte d’Ivoire jouent leur billet pour les barrages sur un match couperet ce mardi (coup d’envoi à 19h en temps universel) à l’occasion de la dernière journée du groupe D et cela n’a pas manqué ! C’est donc le flambant neuf Stade de Japoma qui va être le théâtre de la grande explication entre ces deux grandes nations du continent, habituées à se rencontrer.

Vainqueur 1-0 à l’aller, la Côte d’Ivoire débarque en position de force et peut se contenter d’un match nul face à des Camerounais dans l’obligation de gagner pour doubler leur adversaire sur le fil. Pour y parvenir, le pays-hôte de la prochaine CAN peut compter sur les 25 000 spectateurs autorisés et sur le retour de son capitaine Eric Maxim Choupo-Moting, qui se trouvait encore à l’isolement lors du match de samedi contre le Malawi (4-0). Moukoudi, Castelletto, Kunde ou encore Neyou restent en revanche indisponibles.

En face, les Eléphants débarquent en confiance après leur succès face au Mozambique (3-0) qui leur a permis d’aborder ce choc du bon pied. Les Eléphants récupéreront pour l’occasion les défenseurs centraux Boly, de retour de blessure, et Bailly, de retour de suspension. Des renforts qui feront du bien à une arrière-garde ivoirienne qui risque d’être mise à rude contribution !

Le classement : Côte d’Ivoire 13 points, Cameroun 12 pts, Malawi 3 pts, Mozambique 1 pt