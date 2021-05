Mondial 2022 : vers un nouveau report des éliminatoires !

Encore un changement de calendrier en vue pour les 40 sélections africaines engagées en phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ! Censée débuter en octobre 2020, la 1ère journée avait été reportée une première fois au mois de juin 2021 lorsque la pandémie de coronavirus est survenue. Et un second report est désormais dans les tuyaux. Cette fois, pas à cause du Covid-19, mais en raison de l’état des stades sur le continent !

En effet, le document accablant publié lundi par la Confédération africaine de football (CAF) révèle que 22 des 56 pays africains ne comptent pas le moindre stade aux normes FIFA sur leur sol et qu’ils vont être contraints de délocaliser leurs rencontres «à domicile» dans un autre pays. L’idée est donc de reporter le début des qualifications au mois de septembre afin de laisser aux pays concernés trois mois supplémentaires pour se mettre aux normes.

Les barrages après la CAN ?

«Le comité d’urgence de la CAF a validé lundi la décision, nous attendons la validation du comité exécutif» le 15 mai, a confirmé un président de fédération à l’AFP. De son côté, l’instance panafricaine s’est refusée à tout commentaire, expliquant seulement qu’elle communiquera sur le sujet ce mardi, possiblement à l’occasion de la conférence de presse que le président Patrice Motsepe doit animer à partir de 16h en temps universel à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Avec le nouveau calendrier, les deux premières journées des qualifications seraient au programme en septembre prochain, les deux suivantes en octobre et les deux dernières en novembre. Les barrages prendraient place ensuite au mois de mars 2022, juste après la CAN qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le Mondial 2022, lui, aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.