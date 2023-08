Mondial féminin : La Suède élimine le Japon et croise l’Espagne en demi-finales

Vice-championne olympique en 2016 et 2020, la Suède continue ainsi son parcours immaculé dans le Mondial 2023. Les Blagult (les Bleu et Jaune) ont d’abord signé trois victoires en autant de rencontres lors de la phase de groupes, avant de sortir les doubles tenantes du titre, les Etats-Unis, au bout des tirs au but (0-0, 5-4 t.a.b.) en huitièmes de finale.

Les Japonaises proches de revenir au score Près de la sortie de route, les Japonaises ont attendu l’heure de jeu pour réagir. Les championnes du monde 2011 ont d’abord touché deux fois la barre transversale du but suédois, sur un penalty de Riko Ueki (76e) et un coup franc d’Aoba Fujino (87e), avant que Honoka Hayashi trouve la faille sur l’action suivante (87e). Malgré une forte pression en fin de match − avec dix minutes de temps additionnel −, les Japonaises n’ont pas réussi à égaliser. Elles ne retrouveront donc pas les Espagnoles en demi-finales, des adversaires qu’elles avaient largement dominées (4 à 0) lors de la phase de groupes. De leur côté, les Suédoises sont à deux matchs d’un premier trophée en Coupe du monde, elles dont le meilleur résultat est une finale, atteinte en 2003. Si elles passaient l’obstacle de la Roja, elles pourraient retrouver les Bleues pour le match de la consécration. Les Françaises doivent pour cela faire tomber les hôtes australiennes samedi en quarts de finale, puis se défaire de l’Angleterre ou de la Colombie lors d’une hypothétique demi-finale.