Moussa Diop divise Macky 2012

La Conférence des leaders de la coalition Macky 2012 a tenu, à son siège, le jeudi 3 septembre 2020, la réunion de la conférence des leaders aux fins d’évaluer la vie de la coalition et d’analyser la situation politique nationale du pays. Dans un communiqué, ces membres de Macky 2012 estiment que leur coordonnateur «vient d’achever une importante mission» qui lui a été confiée par le président de la République. Ils ont ainsi tenu à lui rendre un «hommage mérité» qui se justifie par ses «nombreuses performances» à la tête de la société, qui sont, entre autres, «l’augmentation exponentielle du parc automobile et la réduction du temps d’attente, l’élargissement du trafic desservant toutes les régions du Sénégal avec Sénégal DEM dikk».

Macky 2012 confirme l’exclusion de Me Moussa Diop

Mais l’autre tendance de Macky 2012 a réagi à sa manière. «La conférence des leaders de Macky2012 s’est réunie ce vendredi à son siège sis à la Médina», indique la Coordination nationale de Macky 2012. Le communiqué signé par Mohamed Moustapha Diagne informe que «les leaders de Macky 2012, qui avaient souverainement pris la décision de suspendre l’ex-coordinateur pour une durée de six mois, ont confirmé, à l’expiration du délai, que Me Moussa Diop n’est plus membre du directoire exécutif de ladite coalition». Même si, précise-t-on, il reste «toujours membre de la coalition». Cette tendance de Macky 2012 avertit, par conséquent, que les décisions de Me Moussa Diop «n’engagent pas» leur coalition.