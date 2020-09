Moussa Diop : « Mane Douma Khalifa Sall »

Ceux qui tentent de le liquider politiquement sont prévenus. Me Moussa Diop leur fait qu’il n’est pas Khalifa Sall. Ce dernier a été condamné à 5 ans de prison perdant ses droits civiques. « Je ne m’appelle pas Khalifa Sall. Je sais que vous me comprenez », déclare-t-il, faisant allusion à Khalifa Sall démis de la Ville de Dakar et de l’Assemblée nationale. « J’ai vu une tentative de liquidation dans la presse. Ils n’ont qu’à se préparer, tous ceux qui jouent à ce jeu-là », menace-t-il, Me Moussa Diop promet des déballages sa passation de service.