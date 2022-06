Moussa Diop quitte officiellement la coalition Yewwi Askan Wi

La coalition perd un gros calibre. En effet Me Moussa Diop vient de quitter officiellement la coalition Yewwi Askan Wi. En conférence de presse, le célèbre avocat et ses partisans de AG Jotna ont définitivement tourné le dos à Khalifa Sall et Cie. L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk fait partie de la longue liste de frustrés qui ont tourné le dos à Yewwi Askan Wi.

Une grosse pointure vient de claquer la porte de Yewwi Askan Wi (YAW). En conférence de presse ce samedi 11 juin, Me Moussa Diop démissionne de ladite coalition. L’ancien Dg de Dakar Dem Dikk (DDD) a lui même fait l’annonce devant la presse et ses nombreux militants. Apparemment, Me Moussa Diop aurait d’autres ambitions politiques.

Me Moussa Diopa été zappé par la coalition Yewwi Askan Wi aux investitures pour les élections législatives du 31 juillet. Dans un post publié sur sa page Facebook, le responsable de Aj Jotna s'était sévèrement pris à Khalifa Sall, qui selon lui, était responsable du rejet de la liste de Yaw à Dakar.

Il avait même fait un aveu de taille e, engageant directement la responsabilité de Khalifa Sall qui a déçu tout l’espoir des sénégalais. Barthélémy Dias appréciera. Dieu n’aime pas l’injustice. Je prépare, ce jour une assignation en justice contre tous les comparses actifs et passifs de cette escroquerie politique», avait dit la robe noire.