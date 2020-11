Barthélémy Dias, maire de Mermoz Sacré cœur et Me Moussa Diop ancien directeur de Dakar Demm Dikk confirment, devant les juges et le public qu’ils ont fumé le calumet de la paix. La hache de guerre est enterrée. Moussa Diop a retiré sa plainte contre le maire de Mermoz Sacré Coeur.