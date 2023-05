Mouvement d’humeur des agents des collectivités territoriales: Le ministre Mamadou Talla annonce le dégel

Le ministère des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires a réagi suite au mouvement d’humeur des agents des collectivités territoriales réclamant une augmentation de salaire à l’occasion de la revue annuelle de son ministère. Mamadou Talla renseigne que son département va vers un règlement définitif de cette question.

Les agents des collectivités territoriales ont observé pendant plusieurs mois une grève pour la généralisation de la hausse des salaires dans la fonction publique. « Nous saluons le travail dans les secteurs de la santé. Ils ont été recrutés par nos maires et des négociations ont été faites, nous allons vers le règlement définitif de ce problème », rassure le ministre. Il reconnaît toutefois que ce n’est pas facile. « Il faut savoir d’abord combien sont-ils dans la fonction publique locale et nous allons accompagner les maires pour y faire. Mamadou Talla est d’avis que cette revendication d’augmenter les salaires est légitime. « Il faut qu’on installe d’abord la fonction publique locale où des agents ont été formés et accompagnés et aller vers l’installation de concours pour savoir qui on doit recruter. Il y a des agents qui ne sont pas concernés mais c’est l’Etat qui transfère les fonds dans les collectivités locales », tient-il à préciser. Il milite pour une autonomisation des collectivités autonomes et des espaces de développement. « Nous y travaillons avec les parties prenantes. De 2021 et 2023, l’Etat a étalé les salaires et pourra avoir des accords pour que ces collectivités soient préparées. Il y a une augmentation depuis l’année dernière car ces agents ont été recrutés par les maires », martèle-t-il.

Revenant sur la revue annuelle conjointe, le ministre Mamadou Tall indique qu’elle constitue un moment de partage entre l’administration et les autres acteurs et partenaires sur la situation et les perspectives de développement du secteur. « Dans cette longue marche vers des territoires porteurs de développement durable, il est important que la territorialisation des politiques publiques entre dans sa phase active. Des acquis importants ont été enregistrés, mais il reste encore beaucoup à faire en termes de pilotage et de gestion, de gouvernance territoriale, de cohérence territoriale et de financement du développement territorial », dit-il.

Et de poursuivre : « L’ambition est de renforcer significativement les volumes des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Cet accompagnement de l’État va se poursuivre et se renforcer. Par contre, le grand défi reste est savoir comment accompagner nos collectivités territoriales vers une autonomisation ». Il s’agit pour lui de voir comment amener aujourd’hui chaque collectivité territoriale à être capable d’identifier toutes ses ressources et potentialités, à les valoriser, et à en faire le moteur de son développement local. « Je reste convaincu que l’autonomisation des territoires est la première condition pour qu’elles puissent être porteurs de développement », tonne-t-il.

NGOYA NDIAYE