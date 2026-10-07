Municipalité de Kamb: Près de 6 millions pour les fournitures scolaires, le « Ubi Tey Jang Tey », une réalité dans la localité

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Le conseil municipal de Kamb une localité du département de Linguère , avec à sa tête le maire Birame Ba a perpétué une tradition en remettant des fournitures scolaires à l’ensemble des élèves de l’élémentaire, mais également une dotation en matériels de reprographie aux élèves dans le cycle moyen.

Il s’agit d’une enveloppe de près de 6 millions de Fcfa que la mairie a dégagée pour aider les élèves et leurs parents dans le cadre de cette rentrée 2026/ 2027. Selon. des parents d’élèves rencontrés sur place ce geste du maire de Kamb ,instaure le << Ubi.Tey Jang Tey>> dans la localité. A en croire Birame Ba <<, ces fournirures scolaires vont contribuer au bon déroulement.des enseignements et apprentissages >> .a informé l’édile local de la commune de Kamb.

BIirame Ba a précisé qu’en dehors de ces fournitures, la municipalité a mis en place d’un raccordelent en.eau aux écoles de Bélel Guéloki er Daga .A rappeler que Birame Ba a tpujours alloué des appuis financiers aux étudiants de la commune de Kamb pour la prise en charge leurs besoins de fonctionnement, mais également les besoins sociaux,

Et le premier.magistrat.de Kamb d’ ajouter que ces actions entrent en droite ligne avec une politique éducative au niveau local axée sur « un capital humain de qualité, des enseignements de qualité, mais également un système éducatif de qualité… »

S’agissant des fournitures , ce sont des cahiers, du matériel géométrique, des stylos, des ardoises ,des crayons, des rames de papiers entre autres qui sont mis à la disposition des élèves de la collectivité territoriale de Kamb au grand bonheur des parents qui saluent le geste du maire Birame Ba et son équipe municipale.

Profitant de l’opportunité, le maire Birame Birame invite les parents d ’élèves à désherber les écoles non sans solliciter des tables- bancs et l’affectation des enseignants dans des localités où le besoin se fait sentir.

Samba Khary Ndiaye (.Linguère)