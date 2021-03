Décès de Djibril Tamsir Niane

Le célèbre écrivain et historien guinéen, Djibril Tamsir Niane n’est plus. L’auteur de Soundjata ou l’épopée mandingue, son ouvrage le plus connu, a tiré sa révérence dans la nuit de dimanche à lundi, selon guinée vision.

La nouvelle du décès de l’écrivain Djibril Tamsir Niane, qui a consacré sa vie à l’étude de la civilisation noire et à des recherches dans le domaine des sciences sociales, est tombée dans la matinée du lundi.

Djibril Tamsir Niane est un écrivain et historien guinéen, né le 9 janvier 1932 à Conakry (Guinée). Il est spécialiste de l’histoire du Mandé, notamment l’Empire du Mali.

Étudiant en histoire à l’Université de Bordeaux (France), Djibril Tamsir Niane est titulaire d’une licence et d’un DES. Son mémoire portant sur la recherche sur l’Empire du Mali, il collecte auprès des griots, notamment Mamadou Kouyaté, les récits de la tradition orale. C’est à partir de ces recherches qu’il publie en 1960 Soundjata, ou l’épopée mandingue, son ouvrage le plus connu. Il a participé à l’écriture de l’Histoire générale de l’Afrique sous les auspices de l’Unesco avec Joseph Ki-Zerbo.

Il est également auteur de pièces de théâtre comme Les fiançailles tragiques. Certains de ses écrits lui valent la prison sous le régime de Sékou Touré, puis l’obligent à l’exil au Sénégal dans les années 1970. Djibril Tamsir Niane était professeur honoraire de l’Université Howard (Washington DC) ainsi que de l’Université de Tokyo.

Djibril Tamsir Niane est le père de Katoucha Niane qui a été l’un des premiers mannequins noirs internationaux, auteur d’un livre intitulé Dans ma chair où elle révèle son excision à l’âge de 9 ans, avant son décès à Paris au début 2008.