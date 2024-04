Nécrologie : Rappel à Dieu de Abdou Got Diouf, Président de la fédération sénégalaise de pêche sportive

Triste nouvelle pour les acteurs de la pêche sportive. Senego vient d’apprendre le rappel à Dieu de Abdou Goth Diouf, président de la Fédération Sénégalaise de Pêche Sportive. Il était aussi le 1er vice-président de la Confédération internationale de la pêche sportive. La pêche sportive sénégalaise est en deuil suite au décès de Abdou Got Diouf, président de la Fédération Sénégalaise de Pêche Sportive et vice-président de la Confédération Internationale de la Pêche Sportive. Il s’est éteint hier nuit à l’hôpital principal.

Abdou Got Diouf était bien plus qu’un simple administrateur, il était un passionné et un défenseur infatigable de ce sport. Sa levée de corps est prévue ce mercredi à 15 heures à la mosquée de Fann Hock, suivie de l’inhumation au Cimetière de Yoff.

En dehors de son rôle éminent dans la pêche sportive, Abdou Got Diouf a également contribué de manière significative au domaine financier en tant que trésorier du CNOSS et dans le domaine sportif en tant que dirigeant de la Jeanne d’Arc de Dakar.