« Nemekou Tour » : Ousmane Sonko chez les artisans de « Ngaye Mekhe »

En tournée politique « Nemmeeku Tour » dans le département de Tivaouane, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a profité de son passage à Ngaye Mekhé, pour faire un fort plaidoyer pour l’artisanat et la consommation des produits locaux.

Lors de cette visite, Ousmane Sonko est allé à la rencontre de ses militants et sympathisants dans la localité, Occasion pour lui d’échanger avec les acteurs de l’artisanat local de « Ngaye Mekhe » , un lieu connue comme étant la capitale du « Made in Sénégal » surtout dans le domaine de la cordonnerie et la transformation du cuire (Chaussures, ceintures, bracelets etc.).

En effet , cette localité qui polarise toutes les activités de la chaîne artisanale est touché par la concurrence extérieure. Une question qui intéresse Ousmane Sonko qui profité de l’occasion pour échanger durant plusieurs minutes avec l’assistance sur l’importance de la valorisation de la chaîne de valeur de l’artisanat local et sur les moyens d’esquiver des pistes de solutions pour améliorer la situation des acteurs.

Aussi, il a invité les populations à poursuivre cette dynamique à travers le programme « Dolél Sunu Art » initié par le parti PASTEF