Nguidjilone: L’ambitieux programme de Baba Diallo

Candidat pour la commune de Nguidjilone, Baba Diallo, par ailleurs patron de l’Aser, a un programme ambitieux pour sortir la commune des difficultés dans lesquelles elle se trouve. Le candidat de la coalition « And Nawlé, Suxali Sunu Gox » a présenté son programme qui tourne essentiellement autour de la réalisation d’infrastructures. «Nguidjilone est une commune dans la région de Matam, une région durement frappée par la désertification et la sécheresse. Notre ambition au niveau de cette commune, c’est de réaliser un développement durable avec la participation de tout le monde. Pour cela, il faut préserver la nature. Le développement d’une jeune commune comme la nôtre nécessite beaucoup d’infrastructures, notre commune est composée de plusieurs villages», souligne Baba Diao. L’ambition est de réaliser le premier kilomètre de route bitumée au niveau de la commune. «Nous voulons aussi assurer les besoins de base de la population, tout ce qui concerne l’accès à l’électricité, l’accès à l’eau potable, à l’éducation, aux soins de santé. Nous n’allons pas oublier aussi les axes «sport et culture » car le développement doit s’appuyer sur des bases solides», explique celui qui assure les destinées de l’Aser. Le programme de Baba Diallo touche également la lutte contre l’émigration des jeunes dans cette partie du pays. «L’émigration touche profondément le Fouta. Notre ambition c’est également de permettre aux jeunes de Nguidijilone d’assurer leur propre développement tout en restant dans la commune, Nous avons des terres qui sont immensément riches et qui occupent une bonne partie du département de Matam. Nous allons faire des efforts pour avoir des périmètres viabilisés mais également de nouveaux périmètres avec des dimensions plus grandes qui permettront aux jeunes à travers 3.000 hectares emblavés de mener des cultures, des cultures traditionnelles, c’est-à-dire des cultures à forte valeur ajoutée. Nous allons aussi développer l’aquaculture », promet le candidat de la coalition And Nawlé, Suxali Sunu Gox.

