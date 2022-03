Nigeria : les compagnies aériennes frappées par la pénurie de carburant

Les retards et les annulations de vols des compagnies aériennes au Nigeria se poursuivent sans relâche en raison de la pénurie de carburant et de l’augmentation du coût d’achat.

Dans les aéroports les plus fréquentés du Nigeria, à Lagos et à Abuja, les avions qui devaient voler mardi sont restés stationnés pendant des heures en attendant le kérosène. Les médias locaux rapportent que des compagnies aériennes comme Ibom Air n’ont pas pu faire voler la plupart de leurs appareils mardi 8 mars, en raison de la pénurie de carburant. La compagnie aérienne a reconnu la situation et a prédit que la situation pourrait s’étendre à mercredi.

« Pour l’instant, nous ne savons pas quand le problème sera résolu, mais nous travaillons avec les autres compagnies aériennes et les fournisseurs de carburant pour trouver une solution« , a déclaré la compagnie aérienne.

Dana Air s’est également retrouvée dans la même situation la semaine dernière, où la plupart de ses vols ont été annulés en raison de la pénurie de carburant.

À la fin du mois dernier, l’une des compagnies aériennes nigérianes, Air Peace, a informé ses passagers que certains de ses vols étaient retardés en raison de la pénurie. La compagnie a déclaré que son vol Lagos-Port Harcourt de 14 h 30 le 15 février avait été retardé en raison du manque de carburant. Les vols Port Harcourt-Abuja de 16 h 25 et Abuja-Lagos de 16 h 25 ont également été affectés.

Bien qu’il soit le premier producteur de pétrole d’Afrique, le Nigeria importe la quasi-totalité de son kérosène. Les prix mondiaux du kérosène ont atteint leur plus haut niveau depuis près de 14 ans, l’invasion de l’Ukraine par la Russie ayant déclenché une flambée du marché du pétrole brut et entraîné une forte augmentation des coûts pour les compagnies aériennes et les passagers. Les automobilistes souffrent également de graves pénuries de carburant à la pompe depuis des semaines.