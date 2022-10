Nominations aux postes de responsabilités : Macky veut satisfaire tout le monde !

Depuis la formation d’un nouveau Gouvernement avec son lot de frustrés parce que débarqués ou non servis, les Conseils des Ministres qui se suivent ont la particularité de comporter de nombreuses nominations individuelles de hauts cadres du système à des postes stratégiques.

En temps normal, ces consécrations n’attirent même pas attention. Mais, au regard du contexte actuel, l’impression qui se dégage est que Macky veut satisfaire tout le monde. Beaucoup en effet qui n’ont pas pu être nommés Ministres ou investis députés, attendent avec impatience une récompense à un Poste de Directeur général (DG) ou de Président de Conseil d’Administration ou quelque chose de similaire s’ils ne sont pas parachutés à la tête d’agences nationales ou de structures analogues.

Nous voyons d’ailleurs beaucoup d’anciens Ministres comme Matar Bâ, de hauts cadres comme Mamou Diallo, d’anciens députés comme Aïmérou Ngingue, être promus. En effet, ce n’est nullement leur compétence qui fait défaut. Mais, Macky a pris conscience qu’à chaque remaniement, il perd des amis. Et à ce propos, le cas Mimi Touré est l’exemple extrême du désir de son entourage de se hisser à des postes prestigieux au risque de devoir claquer la porte ou grincer des dents. D’ailleurs, le plus regrettable dans cet état de fait, c’est que le gouvernement a été tellement saucissonné que le Président de la République a dû faire preuve d’imagination en inventant le poste de Ministre auprès d’un Ministre.

Une incohérence manifeste qu’il souhaite sans doute corriger avec ce fameux séminaire sur la méthode adéquate en matière de gestion des politiques publiques. Un projet, pour le moment. On a aussi un ‘’Haut représentant’’ , un ou des ‘’Envoyés spéciaux’’ , et bien d’autres postes dont on se pose la question sur leur utilité.

Au total, nous avons 38 Ministres parce qu’il faut satisfaire une certaine clientèle politique. Et les nominations vont se poursuivre ainsi. C’est d’ailleurs agacé certainement que Macky a fait une sortie pour sermonner ceux qui seraient tentés de croire qu’un poste de Ministre est éternel ou qu’ils sont indispensables. Car, les remous actuels dans son camp sont largement tributaires de cet état de fait.

Malheureusement, il faut que le Président se fasse à l’idée que l’on ne peut pas convaincre tout le monde. Et que les maigres ressources que nous avons doivent plutôt servir à soulager la souffrance des populations.

Assane Samb