Nord-Foire : trois jours après sa disparition, un chauffeur de Yango retrouvé mort dans sa voiture

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Le corps sans vie de Mohamed Diop, un chauffeur de VTC de 27 ans, a été retrouvé à l’Unité 26 de Nord-Foire. L’Observateur révèle qu’il était porté disparu depuis trois jours. Sa dépouille gisait à l’intérieur de sa berline, immatriculée AB 197JQ, hermétiquement fermée et stationnée à proximité de son lieu de travail.

Le journal relève qu’une forte odeur nauséabonde émanant de la voiture a alerté les riverains. Sur place, « l’état de décomposition très avancé de la dépouille a considérablement compliqué l’intervention » des secours. Face à la situation, « des agents des services d’hygiène se sont déployés sur place et ont procédé à plusieurs opérations de désinfection et de pulvérisation pour limiter les fortes odeurs qui se dégageaient du véhicule », explique le quotidien du Groupe futurs médias.

D’après la même source, une enquête a été ouverte par la Brigade de gendarmerie de Nord-Foire pour faire toute la lumière sur ce drame. Les enquêteurs devront notamment comprendre comment le jeune homme a pu rester introuvable alors que sa voiture était « équipée d’un système de localisation ».Ils devront également déterminer les circonstances exactes de son décès : s’agit-il d’une mort naturelle ou d’un acte criminel ?