Nouveau gouvernement de Sonko : Le PDS porte plainte contre « Direct News »

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) a porté plainte contre le journal Direct News pour « diffamation, distribution de propos diffamatoires tendant à discréditer le Pds et certains de ses responsables par de fausses informations et fausses accusations ».

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a porté plainte contre le quotidien « Direct News ». Ce média avait révélé, il y a quelques jours, que des membres du PDS étaient pressentis pour occuper un poste ministériel dans le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, après le soutien de Karim Wade. Ils auraient même, selon le journal, déposé leur CV pour être sélectionnés dans le gouvernement.

Des informations que le PDS a balayées d’un revers de main et même plus. Le parti a décidé de saisir la justice pour « diffamation, distribution de propos diffamatoires tendant à discréditer le PDS et certains de ses responsables par de fausses informations et fausses accusations ».

Monsieur le Procureur, dans sa livraison N°1249 du lundi 15 Avril 2024, le Journal Directe News à sa première page titrée GOUVERNEMENT SONKO 1 pourquoi le PDS n’a pas siège. Le journal a eu à relater de fausses informations et de fausses accusations sur le candidat Karim Meissa WADE et certains responsables du PDS notamment Monsieur Saliou DIENG, Madame Nafi DIALLO, Mes sieurs Mayoro FAYE, Abdoulaye Racine KANE qu’il cite d’avoir été pressenti pour postuler à un poste ministériel pour le PDS dans le Gouvernement du Première Ministre Mr Ousmane SONKO, et d’avoir fourni des CV pour postuler. Une information fausse », note le PDS dans sa plainte. Selon le parti, aucun responsable n’a eu à discuter, ni avec Bassirou Diomaye FAYE ni Ousmane SONKO pour des fonctions ministérielles à pourvoir et n’ont déposé aucun CV.