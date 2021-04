Nouveau Remaniement Ministériel : La grosse surprise de Macky en cours…

Le président Macky avait surpris le Sénégal le 1er novembre 2020 lorsque Seydou Gueye annonçait la nomination de Idrissa Seck au poste de président du Conseil économique social et environnemental (CESE)…Et Idrissa Seck de révéler que son entrisme était dû à des négociations qui avaient débuté au lendemain de la présidentielle de 2019…Macky démontrait qu’il était le maître du secret mais aussi des grosses surprises. Et ce que Macky nous réserve, va encore estomaquer les Sénégalais.

Le 1er novembre quand Seydou Gueye, lisant les décrets de nomination du nouveau gouvernement et du président du CESE, avait prononcé le nom de Idrissa Seck, le Sénégal s’était arrêté de bouger. Macky Sall avait surpris les Sénégalais par sa capacité de faire de l’opposition, une simple bouchée. Idrissa Seck, le second à la présidentielle, venait de rallier le camp présidentiel après plus de 18 mois de négociations secrètes menées de main de maitre.

Selon une source, le président Macky, maitre dans l’art des négociations plus que secrètes, serait en train de démarcher un autre opposant dont l’entrisme créerait une apocalypse politique avec une redistribution des cartes. Et toujours selon notre source, Macky Sall n’a pas abandonné son projet funeste du troisième mandat qui le pousserait à nouer des alliances contre nature, rien que pour arriver à ses fins. Macky Sall veut donner « un coup K.O » à l’opposition. L’entrisme de Karim Wade créera un séisme politique mais sonnera le rassemblement de la grande famille libérale qui reste le dernier atout de Macky pour concrétiser un troisième mandat et barrer définitivement la route à un certain…Ousmane Sonko.

Avec le retour de Karim, Le président de la république reconstitue la famille libérale de la première alternance avec Idrissa Seck, Oumar Sarr, Samuel Sarr, Madické Niang, Babacar Gaye, Me Amadou Sall, Pape Samba Mboup, Farba Senghor, Dr Cheikh Tidiane Seck…Une très grande famille libérale avec un atout de taille, la coalition Benno Bokk Yakaar et ses partis traditionnels, le Parti socialiste (PS) et l’Alliance des Forces de Progrès (AFP).