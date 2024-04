Occupation anarchique du littoral : Les Lebous en colère et menacent de plaintes contre les promoteurs immobiliers et l’État du Sénégal.

Dans un grand reportage diffusé sur Leral TV, la colère des Lebous, une communauté traditionnelle sénégalaise, émerge de manière palpable contre l’occupation anarchique du littoral. Les membres de cette communauté, dont l’histoire est étroitement liée à ces terres côtières, expriment leur indignation face à la montée en flèche des activités immobilières qui menacent leur mode de vie et leur environnement ancestral.

Depuis des décennies, les Lebous ont préservé et entretenu leurs traditions liées à la pêche, à l’agriculture et à la culture du littoral. Cependant, ces dernières années, l’expansion rapide du secteur immobilier a entraîné une prolifération de constructions non réglementées, menaçant l’équilibre écologique de la région et déplaçant les Lebous de leurs terres ancestrales

Face à cette situation alarmante, les Lebous ont décidé d’agir. Dans une démonstration de force, ils envisagent de porter plainte contre les promoteurs immobiliers responsables de cette occupation sauvage du littoral. De plus, leur colère est également dirigée vers l’État du Sénégal, accusé de ne pas avoir mis en place des mesures adéquates pour protéger les droits fonciers des communautés locales et pour préserver l’environnement côtier.

Lors d’entrevues avec des représentants de la communauté Lebou, ces derniers ont exprimé leur détermination à défendre leurs terres et leur mode de vie traditionnel. Ils soulignent également l’importance vitale de préserver le littoral non seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures.

En réponse à ces tensions croissantes, les autorités sénégalaises sont appelées à prendre des mesures immédiates pour réguler le développement immobilier le long du littoral et à garantir la protection des droits fonciers des communautés locales comme les Lebous.

La nécessité d’une planification urbaine durable et respectueuse de l’environnement est soulignée comme étant essentielle pour préserver la richesse naturelle et culturelle du littoral sénégalais