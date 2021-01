Onu: Un Sénégalais nommé Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel

Abdoulaye Mar Dieye -- Assistant Administrator and Director, Regional Bureau for Africa, UNDP New York

L'Onu se dote d'un coordonnateur spécial pour le développement. En effet le Secrétaire Général Antionio GUTERRES a annoncé hier jeudi la nomination du Sénégalais Abdoulaye Mar Dièye, comme Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel. Une création de poste visant à mieux contrer les crises humanitaires et sécuritaires

