Or de Sabadola: Ousmane Sonko fait de nouvelles révélations

Lors de son passage hier à Kédougou, Ousmane Sonko; leader du Pastef a encore fait de graves révélations . Devant les nombreux militants, le leader de Pastef a fait savoir que l’entreprise « SABADOLA » qui exploite des milliers de tonnes D’or ne pays pas d’impôt ni de devise. Il ajoute que si Yewwi obtient la majorité à l’Assemblée le Code minier sera révisé et les contrats miniers seront renégociés en 2024.

Kédougou est la région la plus riche et la deuxième la plus pauvre du Sénégal. Comment vous expliquez ce paradoxe, questionne le leader des Patriotes, telle est la question qu’a posé le leader du Pastef hier lors de son passage dans la région de Kédougou. Selon Ousmane Sonko, la première ressource de Kédougou n’est pas les ressources minières mais la terre qui peut régler la question de l’autosuffisance alimentaire au Sénégal. En quittant la frontière de Tamba jusqu’ici il y a d’énorme espaces non cultivables avec une terre très rentable.

Est ce que vous avez que des milliers de tonnes d’Or sont exploitées? Au même moment, les jeunes n’ont pas de travail décent. Est ce que vous savez que Kedougou est en train d’enrichir des gens sur l’international à coût de milliards? a posé comme questions Ousmane Sonko à ses militants.

Face à cette situation, le leader du Pastef estime que nous avons des dirigeants faibles et corrompus parce que la richesse de Kedougou pouvait alimenter tout le Sénégal. Mais soutient-il, C’est en 2024 que les contrats miniers seront renégociés avant de faire comprendre aux militants qu’une fois la majorité acquise par Yewwi, le soir du 31 Juillet, le Code minier sera réactualisé parce que dépassé.

A l’en croire, des entreprises comme Sabadola qui exploitent des milliers de Tonne D’Or et qui vendent à l’extérieur, ne payent rien en d’impôt au Sénégal. Les exonérations dans le code minier sont faites pour permettre aux entreprises de rapatrier les devises du Sénégal. Ce qu’aucune entreprise ne fait au Sénégal. L’Or est exploité et vendu sur le marché international avant de virer directement l’argent dans les banques internationales. Le Sénégal perd l’impôt et la devise, dénonce Ousmane Sonko.