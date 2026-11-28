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À l’approche d’un nouveau cycle électoral qui pourrait s’étendre jusqu’en 2029, la Direction générale des élections (DGE), avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), renforce les compétences de ses cadres. Une vingtaine d’agents bénéficient d’une formation de formateurs à la méthodologie BRIDGE. Un programme international de référence en matière de gestion électorale. L’objectif est de constituer un vivier d’experts capables d’accompagner la modernisation du système électoral sénégalais, notamment face aux enjeux de la digitalisation et de l’intelligence artificielle.

Pour Catherine Fiong, représentante résidente du PNUD au Sénégal, cette initiative arrive à point nommé. Elle rappelle que le pays s’apprête à entrer dans un nouveau cycle électoral susceptible de se prolonger jusqu’en 2029. D’où la nécessité de consolider les compétences des acteurs chargés de l’organisation des scrutins.

Présentée comme une référence internationale en matière de gestion électorale, la méthodologie BRIDGE couvre plusieurs domaines, notamment l’organisation opérationnelle des élections, le contentieux électoral et leur financement. Depuis son lancement en 2001, cette formation a été organisée plus de 2 000 fois dans 118 pays à travers le monde.

« Il s’agit vraiment de former un groupe de cadres qui sont l’élite du Sénégal en ce qui concerne l’organisation des élections », souligne Catherine Fiong. Elle estime que, malgré la reconnaissance dont bénéficie le système électoral sénégalais, des améliorations restent toujours possibles pour garantir des scrutins mieux organisés et plus apaisés.

Du côté de la DGE, cette formation constitue l’aboutissement d’une démarche engagée depuis plusieurs années. Son directeur général, Birame Sène, également président du Réseau des compétences électorales francophones (RECEF), rappelle que l’administration électorale sénégalaise avait manifesté son intérêt pour cette initiative dès 2015. Il souligne la rareté de cette expertise dans le pays, où moins d’une dizaine de personnes auraient jusque-là bénéficié de la formation BRIDGE.

Au-delà du renforcement des capacités, Birame Sène insiste sur l’impératif d’adaptation des administrations électorales aux mutations technologiques. « En matière électorale, il faut toujours évoluer parce que le monde change, les outils changent », fait-il valoir, évoquant notamment la digitalisation des procédures et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les processus électoraux.

Le patron de la DGE prévient qu’une administration qui ne s’adapte pas à ces transformations risque de rencontrer des difficultés. Toutefois, il précise que les innovations envisagées doivent respecter le cadre légal. La DGE, rappelle-t-il, est chargée d’appliquer les dispositions du Code électoral et ne peut introduire seule des réformes relevant de la compétence du législateur.

Les marges de progression se situent ainsi dans l’amélioration des outils existants, la digitalisation de certaines procédures et le renforcement des compétences dans des domaines aussi stratégiques que le fichier électoral, l’inscription sur les listes électorales et le contentieux.

À l’issue de cette formation accompagnée par le PNUD, les 20 cadres concernés deviendront des facilitateurs et formateurs BRIDGE. Un dispositif qui devrait permettre à la DGE de disposer d’un vivier d’experts électoraux pour mieux accompagner ses programmes et consolider le positionnement du Sénégal comme référence en matière d’organisation des élections en Afrique.