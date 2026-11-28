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Suite à la nomination de son frère Monsieur Moussa Ndiaye maire de Thiamène Pass au poste de PCA de l’ONFP, l’inspecteur à l’enseignement élémentaire Tanor Cissé par ailleurs responsable politique du parti Kiiraay à Thiamène Pass a l’honneur de réagir en trois temps déclinés ainsi: des remerciements à l’endroit du ministre Idrissa Samb, ensuite des félicitations au Maire Moussa Ndiaye enfin des perspectives de KIIRAAY Thiamène Pass.

Revenant sur sa réaction, le responsable politique du parti Kiiraay à Thiamène , Tanor Cissé << La nomination de Monsieur Moussa Ndiaye , maire de la commune de Thiamène Pass ( département de Linguère ) au poste de Président du conseil d’Administration (PCA) de l’ONFP, constitue une heureuse nouvelle pour notre commune et pour notre formation politique .>>

Poursuivant, l’inspecteur Cissé <<Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à Monsieur le Ministre Idrissa Samb pour cet acte de confiance et de considération à l’endroit de notre commune, à travers la nomination de son maire. Ce geste, à la limite réfléchi, objectif et surtout audacieux, indique le choix du ministre, portant sur son ami et frère Moussa Ndiaye pour présider aux destinées du parti KIIRAY dans le Thiamène Pass. Alors, cet acte fort mérite reconnaissance et témoigne de l’importance accordée aux élus locaux. >> renchérit -il.

Très satisfait de la promotion de son frère Moussa Ndiaye, le responsable politique de Kiiraay : << Nous adressons nos chaleureuses et vives félicitations à Monsieur Moussa Ndiaye pour cette nomination méritée et surtout tant attendue par les populations locales. Nous lui souhaitons plein succès dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités, avec l’espoir que cette distinction rejaillira positivement sur toute la commune de Thiamène Pass .>> a t- il précisé.

Parlant des perspectives Tanor Cissé d’ajouter que pour Kiiraay Thiamène Pass

cette nomination doit être un nouveau départ pour leur parti. Selon ce dernier ( Inspecteur Cissé), cette nomination doit susciter un regain d’engouement, renforcer la mobilisation des militants et favoriser davantage la cohésion, de discipline et d’organisation dans nos rangs. A en croire Tanor Cissé, l ’heure est à l’unité, à la solidarité et à l’engagement collectif pour faire de KIIRAAY une force politique structurée, dynamique et durablement ancrée dans notre chère commune.

Le moins que l’on puisse dire ,l’ inspecteur Tanor CISSE, responsable politique du parti KIIRAAY Thiamène à coeur ouvert salue vivement la nomination de son frère Moussa Ndiaye .

Samba Khary Ndiaye (Linguère)