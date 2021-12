Elections: L’Etat débloque 22 milliards Fcfa 

Un montant de 22 milliards de Fcfa est inscrit dans le projet de budget 2021 du ministère de l’Intérieur pour l’organisation des élections locales, législatives et celles du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct).

Les élections locales de janvier 2022, les Législatives et celles du Hcct, c’est aussi une question de gros sous ! À l’occasion du vote du budget de son département, le ministre de l’Intérieur a estimé le coût de ces scrutins. Selon ses projections, les crédits alloués à la gouvernance électorale sont estimés à 22 milliards 841 millions 58 mille FCFA. Ce montant est contenu dans le budget global du ministère de l’Intérieur pour l’année 2022.

Le ministre Antoine Abdoulaye Félix Diome, qui défendait son projet de budget devant les députés, ce mardi 7 décembre 2021, a rassuré d’une bonne organisation des trois élections prévues l’année prochaine. Il s’agit des élections locales, du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et des Législatives. ‘’Quant au programme Gouvernance électorale, mon département compte organiser, en janvier 2022, les élections territoriales dans les 601 collectivités territoriales dont 553 communes, 5 villes et 43 départements. Il devra s’en suivre, les élections du Haut Conseil des Collectivités territoriales et les élections législatives dès le deuxième semestre de l’an 2022. Concernant ces dernières élections, il sera procédé à une révision exceptionnelle des listes électorales, conformément aux dispositions de l’article L37 du Code électoral’’, a-t-il dit aux élus.

Ce budget est arrêté à 162 427 894 025 FCfa et est réparti sur six programmes.

Diome pèse plus de 160 milliards Fcfa

Le budget 2022 du ministère de l’intérieur de son département est arrêté à 162 427 894 025 F Cfa et est réparti sur six programmes.

Le premier concerne le ‘’Pilotage, la gestion et la coordination administrative’’ qui va absorber 5 849 871 105 de nos francs en autorisations d’engagement (AE) et 4 672 973 552 F Cfa en crédits de paiement (CP). Ce programme met en œuvre la coordination entre plusieurs ministères dans des domaines comme celui de la lutte contre l’émigration clandestine.

La question de la ‘’Sécurité publique’’ constitue le deuxième programme qui va absorber 75 170 526 235 F Cfa en AE et en CP. Il est prévu, ainsi, à l’horizon 2022, de s’inscrire dans une dynamique de relever les défis sécuritaires.

La ‘’Sécurité civile’’ est consignée dans le troisième programme, avec un budget de 28 929 429 122 F Cfa. Il vise à faire face aux catastrophes naturelles et sanitaires, entre autres.

Le quatrième point concerne l’Administration territoriale. Sur ce point, le ministre de l’Intérieur a annoncé la mise en place d’un Programme de modernisation de l’Administration territoriale (PMAT). Lequel «permettra la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs».

L’un des programmes phares de ce budget est certainement la ‘’Gouvernance électorale’’ qui vient en cinquième place et qui absorbe 22 841 591 000 F Cfa.

Le sixième programme concerne, enfin, la lutte contre les incendies. Ce fonds est estimé à 200 000 000 F Cfa en AE et en CP.

M.BA