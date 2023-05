Ousmane Sonko traite Adji Sarr de « guenon victime d’un AVC »

Ousmane Sonko est revenu sur ses relations avec Adji Sarr et l’affaire Sweet Beauty.

« J’ai toujours dit qu’il n’y avait pas de preuve. Ni la partie civile ni le procureur n’ont été capable d’en produire. Pensez-vous que je sois en manque pour aller violer une femme. Je n’ai jamais eu de rapport avec cette femme, non sans traiter Adji Sarr de « guenon victime d’un AVC ».

Il ajoute : « Tout le monde sait que c’est un complot entre Mamour Diallo et maître Gaby So. La partie civile a affirmé être enceinte et est revenue pour dire que c’était un piège. L’ensemble des témoins ont été à décharge. Et c’est là qu’ils sont partis chercher un témoin que personne ne connaît pour mettre en marche leur plan ». Un plan qui selon Ousmane Sonko a pour but de « détruire son image ». Par ailleurs, le maire de Ziguinchor a déploré le comportement du juge avec Ndeye Khady Ndiaye. »