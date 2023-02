Ouverture de l’ Université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba: Macky Sall promet un accompagnement sans faille 

Serigne Mountakha a placé en priorité l’enseignant en vue de relever la ville au rang de villes bien connues dans ce domaine telle que Médine. D’un coût estimé à 37 milliards de Fcfa, le complexe universitaire demeure un foyer d’orientation, de droiture et d’enseignement.

Accompagné d’Antoine Félix Diome, ministre de l’Intérieur, de Moussa Baldé, ministre de l’Enseignement supérieur lors de la cérémonie d’ouverture officielle du Complexe Cheikh Ahmadou Khadim de Touba, le Chef de l’Etat a annoncé son soutien au Khalif général des Mourides relatif au Complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF) de Touba. Selon Macky Sall d’ici un mois, l’Etat va construire des routes à l’intérieur comme à l’extérieur du complexe pour faciliter l’accès.

Des membres du gouvernement notamment des représentants des corps diplomatiques, des représentants des différentes familles religieuses entre autres personnalités ont pris part à l’ouverture officielle de ce complexe. « Tout ce que l’État doit faire pour accompagner ce complexe, on le fera On est en train de discuter avec le recteur Serigne Ahmadou Badawi Mbacké pour étudier les voies et moyens d’accompagner le complexe notamment pour son fonctionnement » a annoncé Macky Sall. Ce dernier a également promis que le gouvernement va accompagner le complexe sur le volet assainissement sans oublier aussi la finition des travaux de construction du Centre de formation professionnelle (CFP).

Ce complexe est né de la vision éducative et des principes religieux de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Le président Macky Sall se dit convaincu que ce complexe universitaire va apporter une touche originale de par son modèle éducatif, promettant également de l’accompagner. Sa mise en place est financée par les contributions de la communauté mouride et de bonnes volontés, pour un coût estimé à 37 milliards de francs CFA.

Le complexe universitaire comprend des bâtiments administratifs, des infrastructures pédagogiques et sociales. A terme, il pourra accueillir 10 000 apprenants. On y retrouve aussi une bibliothèque et une infirmerie, des dortoirs pour des garçons et des filles, un complexe sportif, le tout sur 30 ha. Des infrastructures modernes pour accueillir 10.000 apprenants. Qualifié de nouvelle merveille de Touba », ce complexe est un lieu de savoir pour les croyants venus d’horizons divers et de tous les âges.

Seront dispensés dans ce complexe des études islamiques, des métiers de la technologie, les sciences agronomiques et technologie agro-alimentaire. Cette université va également abriter un institut supérieur des sciences et métiers de santé. Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadr, a remercié tous ceux qui ont apporté leurs contributions pour la réalisation de cet édifice moderne.

Titulaire d’une maîtrise en comptabilité et gestion, le fils du deuxième Khalife des mourides, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, en est le premier recteur. «L’objectif du complexe est d’éduquer les jeunes à travers l’enseignement coranique et le culte du travail, comme l’avait recommandé le fondateur du mouridisme », avait-il récemment déclaré.

Le complexe éducatif et de formation repose sur un programme d’enseignement complet assis sur les fondements solides de l’éducation islamique, englobant tous les domaines du savoir indispensable à la vie temporelle et spirituelle de l’homme.

MOMAR CISSE