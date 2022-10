Ouverture négociations inter-gouvernementales (Sénégal-Allemagne): Un Partenariat qui s’inscrit dans la durée

Le Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, M. Allé Nar Diop, a présidé hier, la cérémonie d’ouverture des consultations intergouvernementales entre l’État du Sénégal et la République Fédérale d’Allemagne. M. Allé Nar Diop estime que ce Partenariat (Sénégal-Allemagne) qui s’inscrit dans la durée (60 ans) matérialise la vision pragmatique des deux pays de mettre en place un cadre d’opérationnalisation de réformes clés pour asseoir la compétitivité de l’environnement des affaires et l’accroissement des investissements privés.

« Cette année marque les soixante ans de la coopération bilatérale entre la République fédérale d’Allemagne et le Sénégal. La longévité de cette relation que nous saluons particulièrement résulte des liens d’amitié fraternelle et du dialogue franc qui ont permis de construire un partenariat « gagnant-gagnant », a relevé le secrétaire général du ministère, de l’économie, du plan et de la coopération, Allé Nar Diop. L’édition 2022 des négociations intergouvernementales relatives au « Partenariat pour encourager les réformes » se tient du 25 au 26 octobre et marque les 60 ans de la coopération bilatérale entre la République fédérale d’Allemagne et le Sénégal.

En effet, plus de 300 Mrd FCFA ont été attribués au Sénégal au titre des nouveaux engagements de cette année. Cet engagement sous forme de don symbolise la confiance que l’Allemagne accorde au gouvernement. Les Négociations intergouvernementales de cette année sont particulières : le Sénégal et l’Allemagne partagent 60 années de coopération au développement couronnées de succès. Directrice générale Afrique, Mme Birgit Pickel confie : « Ensemble, il nous a par exemple été possible de faire progresser l’extension des énergies renouvelables. Le Sénégal est parvenu à accroître énormément la part des énergies renouvelables ces dernières années qui atteignent aujourd’hui environ 30 %. En outre, nous coopérons étroitement dans la promotion des micros, petites et moyennes entreprises où nous sommes parvenus à générer des impacts visibles sur les revenus et l’emploi. Ceci est important en particulier en vue d’offrir des perspectives aux jeunes sénégalais…»

Selon Allé Nar Diop, le partenariat met l’accent sur les domaines prioritaires que sont la législation du travail, la réforme foncière, l’accès aux financements, le développement des micro, petites et moyennes entreprises, la formation professionnelle, la gouvernance et l’énergie. La République fédérale d’Allemagne a su s’adapter aux urgences et défis successifs que posent la pandémie de Covid 19 et le conflit en Ukraine en apportant un soutien constant aux efforts de résilience et de relance de l’Etat. » Selon Allé Nar Diop, cette solidarité s’est illustrée, avec l’appui exceptionnelle de 100 millions d’euros pour le Programme de Résilience économique et sociale et, de manière générale, par un volume global d’engagements de 462 millions d’euros, soit environ 303 milliards de FCFA de financements en dons, entre 2019 et 2021. « Dans cette optique, l’exploitation de nos ressources gazières constitue une condition sine qua non de la stratégie de repositionnement de l’économie sur la trajectoire de l’émergence…’’ a-t-il ajouté.

Rosita Mendy