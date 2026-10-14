Pape Cheikh Diallo : mauvaise nouvelle pour l’animateur

Par le biais de son avocat, Pape Cheikh Diallo avait saisi la Chambre d’accusation. Son objectif était d’obtenir, en attendant son procès, la liberté provisoire.
Si elle a jugé la requête recevable, contrairement au magistrat instructeur, qui l’avait écarté en pointant qu’elle avait été déposée après la clôture de l’instruction, ladite juridiction a rejeté sa demande.
Les Échos, qui donne l’information, précise que la Chambre a invoqué un risque persistant de trouble à l’ordre public. N’ayant pas formé de pourvoi en cassation, Pape Cheikh Diallo devra donc attendre son procès en prison, complète la même source.