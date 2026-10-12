Pape Mbaye veut « redevenir hétéro » : Des Sénégalaises déjà volontaires pour l’épouser

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C’est une annonce qui a surpris plus de 20 000 internautes connectés simultanément à son live TikTok hier soir. Pape Mbaye, l’homosexuel sénégalais établi aux États-Unis depuis 2008 et figure très suivie sur les réseaux sociaux, a fait une déclaration de taille. Hier, il a fait part, publiquement, de son désir de changement et de fonder une famille selon les préceptes de l’islam.

Un revirement assumé

Face à sa communauté en live TikTok, celui qui a toujours assumé publiquement son homosexualité après avoir obtenu le statut de réfugié aux É.-U. à la suite des persécutions liées à son orientation sexuelle, a créé la surprise. Il affirme aujourd’hui vouloir « redevenir hétéro » et épouser une femme pieuse pour renforcer sa foi et fonder une famille selon les préceptes de l’islam.

Une annonce d’autant plus marquante qu’il avait lui-même déclaré par le passé qu’il n’épouserait jamais une femme simplement pour masquer son homosexualité. Cette fois, selon ses propres mots lors du live, la démarche se veut sincère, mûrie et guidée par la foi.

Des femmes sénégalaises se proposent

L’annonce a immédiatement provoqué une vague de réactions. Si beaucoup d’internautes se sont montrés sceptiques, d’autres ont été touchées par sa démarche.

n effet, à la suite de son live, plusieurs femmes sénégalaises se sont portées volontaires dans les commentaires et en messages privés, se disant prêtes à l’épouser pour l’accompagner dans ce nouveau chapitre de sa vie et l’aider à construire une famille. Car, « tout le monde a droit à une seconde chance », selon l’une des prétendantes.