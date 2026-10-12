Hivernage et rentrée scolaire : 318 écoles inondées, 234 déjà libérées au Sénégal

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La rentrée scolaire se déroule dans un contexte marqué par les conséquences des fortes pluies sur les établissements scolaires. Au total, 644 écoles ont été affectées par l’hivernage au Sénégal, dont 318 inondées. Si 234 d’entre elles ont déjà été libérées, 84 restent à traiter ou en attente d’intervention. Le directeur des constructions au ministère de l’Éducation nationale, Pape Abdou Dia, qui s’exprimait lundi dans le journal parlé de midi de la RFM, espère achever les opérations cette semaine, sous réserve de nouvelles précipitations.

Des centaines d’écoles affectées par les pluies

Le bilan de l’hivernage dans le secteur éducatif témoigne de l’ampleur des dégâts enregistrés à travers le pays. Selon Pape Abdou Dia, les remontées d’informations des inspections d’académie et des inspections de l’éducation et de la formation font état de 644 établissements scolaires impactés.

« Quand on dit impacté par l’hivernage, il faut comprendre qu’il y a deux problématiques », a expliqué le directeur des constructions. Il s’agit, d’une part, des écoles inondées et, d’autre part, des établissements ayant subi d’autres dommages, notamment des toitures arrachées par les intempéries.

Sur les 644 établissements recensés, 318 sont directement touchés par les inondations. La région de Dakar en concentre 92, répartis entre ses trois académies.

234 écoles déjà libérées, 84 encore concernées

Face à cette situation, le ministère de l’Éducation nationale travaille avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour assurer les opérations de pompage et de désinfection des établissements affectés.

À l’échelle nationale, 234 des 318 écoles inondées ont déjà été traitées et libérées. Selon les chiffres communiqués par Pape Abdou Dia, 28 établissements sont encore en cours de traitement, tandis que 56 attendent une intervention.

À Dakar, sur les 92 sites inondés recensés, 64 ont déjà été traités, quatre sont en cours de traitement et 24 restent en attente.

Ces opérations constituent un enjeu majeur pour le bon déroulement de la rentrée scolaire, reportée à la suite des intempéries ayant affecté de nombreux établissements.

Un retour à la normale espéré cette semaine

Le directeur des constructions espère que toutes les écoles actuellement en cours de traitement ou en attente pourront être prises en charge d’ici à la fin de la semaine.

« On va traiter toutes les écoles qui sont en cours de traitement et en attente », a-t-il assuré, tout en soulignant que cette échéance reste conditionnée à l’évolution de la situation météorologique.

Car, prévient-il, les établissements déjà libérés ne sont pas nécessairement à l’abri de nouvelles inondations. « Aujourd’hui, on a libéré des écoles qui, si demain malheureusement, il pleut encore, peuvent être susceptibles d’être inondées », a-t-il indiqué.

Le ministère suit ainsi de près les prévisions pluviométriques de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), afin d’adapter les interventions à l’évolution des conditions météorologiques.

Pour les autorités éducatives, l’objectif est donc double : achever la remise en état des établissements encore affectés et prévenir, autant que possible, de nouvelles perturbations de l’année scolaire, dans un contexte où les pluies continuent de faire peser des risques sur les infrastructures éducatives.