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À quelques jours du grand rassemblement prévu le 6 décembre 2026 à Thiès, le président de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, fixe la barre au million de cartes de membre. Pour y parvenir, il lance une compétition entre les sections, les départements et la diaspora, tout en misant sur les cotisations pour garantir l’autonomie financière du parti.

Ousmane Sonko voit grand pour Pastef-Les Patriotes. Le leader de la formation politique veut désormais franchir un nouveau cap dans son implantation : atteindre, voire dépasser, le million d’adhérents. Pour accélérer cette dynamique, il a lancé un nouveau challenge à l’ensemble des militants, des coordinations, des sections communales et de la diaspora.

L’objectif est clair : identifier et récompenser les structures qui auront réussi à placer le plus grand nombre de cartes de membre durant la dernière semaine précédant le grand rassemblement prévu le 6 décembre 2026 à Thiès. « Je veux lancer un challenge à toutes les sections, à toutes les coordinations et à la diaspora », a annoncé Ousmane Sonko. La compétition permettra de distinguer les sections et les départements les plus performants, tandis qu’une récompense spéciale est prévue pour la diaspora, qui sera honorée lors du meeting de la cité du Rail.

Une mobilisation générale autour des cartes numérisées

Pour le président de Pastef, cette opération dépasse la simple vente de cartes. Elle doit permettre au parti de recenser précisément ses effectifs, de mieux structurer ses instances et de disposer d’une base de données fiable en perspective des prochaines échéances électorales. Ousmane Sonko a notamment invité chaque militant déjà détenteur d’une carte à se prendre en photo avec celle-ci et à publier le cliché sur les réseaux sociaux. Cette campagne de visibilité doit se poursuivre jusqu’au rassemblement de Thiès, où les participants seront également invités à exhiber leur carte.

Le leader des Patriotes a par ailleurs souligné le rôle central de cette adhésion dans le financement autonome de son appareil politique. Selon ses projections, 500 000 membres cotisant chacun 10 000 francs CFA par an pourraient permettre de mobiliser cinq milliards de francs CFA. Ousmane Sonko entend ainsi consolider les capacités organisationnelles et financières de Pastef avant les prochaines batailles électorales, faisant du rendez-vous de Thiès la vitrine de cette démonstration de force.