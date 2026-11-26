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Rebondissement inattendu ce mercredi à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Alors qu’il s’était présenté dans les locaux de cette unité d’élite pour y déposer une plainte, le chroniqueur Abdou Nguer a finalement été interpellé sur place par les enquêteurs et placé en garde à vue.

Selon des sources médiatiques, cette arrestation fait suite à une autosaisine du procureur de la République. Le mis en cause fait l’objet d’une procédure judiciaire pour des faits présumés de « discours contraires aux bonnes mœurs et complicité de discours ».

À l’origine de cette affaire figurerait une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok, dans laquelle le chroniqueur aurait tenu des propos jugés répréhensibles par le parquet. Toujours d’après les meme sources , Abdou Nguer pourrait être déféré devant le procureur de la République dès ce jeudi, à l’issue de sa garde à vue.