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Le Maroc peut-il encore espérer récupérer le titre de la CAN-2025 ? Pour Juan de Dios Crespo, avocat espagnol chargé de défendre les intérêts du Sénégal, les chances de la Fédération marocaine de football de faire annuler la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) sont quasiment inexistantes.

La bataille juridique autour de la finale de la CAN-2025 continue de faire parler. Après plusieurs mois de contestation, le TAS a finalement tranché en faveur du Sénégal, annulant la décision de la CAF qui avait attribué le trophée continental au Maroc. Les Lions, vainqueurs sur le terrain en janvier 2026, retrouvent ainsi leur couronne africaine.

Mais la Fédération royale marocaine de football (FRMF) n’entend pas en rester là. Dans un communiqué, l’instance marocaine a annoncé son intention d’explorer toutes les voies de recours possibles pour contester la décision du TAS, notamment devant le Tribunal fédéral suisse.

La FRMF estime que le verdict rendu n’a pas suffisamment pris en compte les dispositions récemment mises en avant par l’IFAB et la FIFA concernant les joueurs qui quittent le terrain sans autorisation de l’arbitre, ainsi que les sanctions disciplinaires applicables dans de telles circonstances.

Juan de Dios Crespo se montre catégorique

Cette éventuelle démarche devant la justice suisse n’inquiéte pas Juan de Dios Crespo. Interrogé par la Cadena SER, l’avocat espagnol, qui accompagne le Sénégal dans cette affaire, a considérablement réduit les chances de succès du recours marocain.

« Une décision du TAS ne peut être contestée que dans très peu de cas. La probabilité que le Maroc inverse la situation est de 0,00001 %. Ce n’est pas impossible, mais c’est pratiquement impossible », a-t-il expliqué.

Si la FRMF décide de poursuivre son combat judiciaire, la marge de manœuvre reste donc extrêmement limitée, selon l’avocat espagnol. Le Sénégal, de son côté, peut désormais savourer le verdict du TAS, même si ce dossier n’a pas encore définitivement épuisé toutes les voies de recours.