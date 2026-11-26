Faux médicaments au Sénégal : plus de 50 milliards FCFA de saisies en quatre ans, l’ARP tire la sonnette d’alarme

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Plus de 50 milliards de francs CFA de faux médicaments saisis par les Douanes entre 2021 et 2025, plus de 7 tonnes recensées par l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP)… Le trafic de produits pharmaceutiques illicites demeure une menace préoccupante pour la santé des populations. La directrice générale de l’ARP, Dr Aïssatou Sougou, a alerté sur les conséquences dramatiques de ce phénomène, jeudi à Dakar, lors d’un point de presse avec les membres de l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD).

Un commerce aux conséquences meurtrières

« Le faux médicament, c’est cet ennemi silencieux […] Derrière un faux médicament, il y a une vie en danger », a déclaré Dr Sougou, rappelant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à plus de 300 000 le nombre d’enfants qui meurent chaque année à cause de médicaments falsifiés ou de qualité inférieure.

Sur le terrain, malgré plus de 30 ans de lutte, le phénomène persiste. Si les étals de médicaments exposés à même la rue sont devenus moins visibles, les circuits de distribution illicites se sont diversifiés et continuent de prospérer dans certaines localités.

La directrice générale de l’ARP décrit une criminalité organisée dont les produits sont parfois impossibles à distinguer des médicaments authentiques à l’œil nu. « Un faux médicament, c’est un mensonge dans une boîte », a-t-elle martelé.

Au-delà de l’échec thérapeutique, ces produits peuvent aggraver les maladies, provoquer des insuffisances rénales, des aplasies médullaires et même entraîner des décès. Certains contiennent des substances toxiques, tandis que d’autres sont dépourvus du principe actif attendu.

La sensibilisation au cœur de la riposte

Face à cette menace, l’ARP mise également sur la prévention. Dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre les faux médicaments, organisée du 22 au 27 novembre, une campagne de sensibilisation a été lancée, notamment à travers une randonnée pédestre dimanche dernier.

L’objectif est d’amener les populations à abandonner les circuits illicites au profit des pharmacies régulièrement autorisées. La campagne mobilise également les leaders communautaires, religieux et les acteurs de proximité pour mieux faire comprendre les dangers de ces produits.

« Derrière chaque vendeur, il y a un acheteur », a souligné Dr Aïssatou Sougou, estimant que la lutte ne peut reposer uniquement sur la répression. Elle doit aussi s’attaquer à la demande et aux habitudes de consommation.

Pour la patronne de l’ARP, aucun réflexe lié au prix, à la proximité ou à l’habitude ne justifie le recours aux médicaments